Uma equipa dos Bombeiros de Coimbrões e dois agentes da PSP resgataram, ontem de manhã, um gato bebé que estava preso no interior de uma viatura estacionada no posto da BP do Fojo, em Vila Nova de Gaia.O animal não sofreu ferimentos e foi adotado por Joaquim Leite.Os bombeiros regressavam de um serviço quando, ao passarem perto das bombas de combustível, viram algumas pessoas à volta de um carro.Pararam e conseguiram resgatar o gato. A foto do animal foi partilhada nas redes sociais.