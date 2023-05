Bombeiros extinguem foco de incêndio em garagem de prédio em Penela

Um incêndio na garagem de um prédio de dois andares em Penela, no concelho de Coimbra, mobilizava, às 09h15 deste sábado, mais de 40 operacionais que já extinguiram um foco do fogo, que não causou vítimas.

Fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra disse à Lusa que o alerta foi dado pelas 06h20, para um incêndio numa garagem na Avenida do Brasil, na localidade de Penela.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio está "confinado à zona das garagens, não havendo registo de feridos".

A fonte adiantou também que devido à dificuldade de visibilidade causada pelo fumo, a entrada dos bombeiros na garagem demorou mais tempo.

Pelas 08h30, o primeiro foco de incêndio num automóvel foi extinto, prosseguindo os bombeiros o reconhecimento de novos focos, de acordo com fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Prociv).

Segundo fonte do Posto Territorial da GNR de Penela, o trânsito está condicionado no local, não estando cortada a via.

Pelas 09h15, de acordo com o 'site' do Prociv encontravam-se 43 operacionais no local, apoiados por 14 meios terrestres.