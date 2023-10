Encontrado homem que homem que terá tido acidente em Barcelos

O homem, com cerca de 70 anos, que estava a ser procurado pelos Bombeiros de Barcelos, Esposende, Fão e pela GNR, na zona de Feitos e Palme, em Barcelos, foi encontrado pouco depois da meia noite dentro do carro.



O alerta foi dado às 19h35. A vítima, natural de Esposende, é diabética.





Ao que oapurou, o homem terá saído de casa, em Esposende, para ir ao hipermercado e desorientou-se. De seguida, despistou-se e ficou preso no carro. Conseguiu ligar a pedir socorro, mas não sabia dizer onde estava.No terreno, estiveram 17 operacionais e oito viaturas dos Bombeiros de Barcelos, Esposende e Fão e também a GNR. O indivíduo foi assistido no local e transportado ao Hospital de Viana do Castelo.