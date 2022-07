Dois bebés, de sete meses, foram resgatados, pelos bombeiros dos Carvalhos, está sexta-feira, do interior de um carro, na rua dos Matos, em Grijó, Gaia.Os irmãos gémeos ficaram presos no interior do carro quando a mãe saiu do carro e, ao fechar a porta, o comando central trancou todas as portas, com a chave no interior. Por causa do calor extremo, que se fazia sentir, cerca das 13h30, os bombeiros foram acionados para o local.Estiveram no local nove operacionais apoiados por três viaturas.