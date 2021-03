Bombeiros resgatam gato de poço em Alvalade, Santiago do Cacém. Veja as imagens

Os bombeiros resgataram esta quinta-feira, um gato do interior de um poço com cerca de 12 metros de profundidade, em Ermidas-Sado, concelho de Santiago do Cacém.

O gato caiu dentro do poço, que estava quase seco e não conseguia sair. O miar do animal em dificuldades alertou um popular que deu o alerta aos bombeiros.

A equipa de resgate dos bombeiros de Sines desceu ao fundo do poço e conseguiu resgatar o animal, que não sofreu ferimentos visíveis.

O animal foi entregue à equipa do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) que acompanhou a operação.

O alerta foi dado cerca das 17h10, e nas operações de resgate estiveram os Bombeiros de Alvalade, com 3 operacionais, apoiados por 2 viaturas e os Bombeiros de Sines com 3 operacionais, apoiados por uma viatura.