Trabalhador morre em queda de elevador em Odivelas

Um trabalhador morreu na manhã desta quinta-feira na queda de um elevador num prédio em construção, na avenida Amália Rodrigues, na Ramada, concelho de Odivelas. Segundo explicou ao CM fonte dos bombeiros, do incidente resultou ainda um ferido leve. Fonte ofical da PSP confirmou a ocorrência de "um acidente de trabalho".

O elevador, no exterior ao prédio, servia de apoio às obras de construção. As circunstâncias em que ocorreu a queda vão ser investigadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho.

O alerta foi dado às 09h43. O socorro foi prestado por 17 operacionais, apoiados por 7 viaturas, dos bombeiros, INEM, PSP e Serviço Municipal de Proteção Civil de Odivelas.