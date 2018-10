Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros resgatam jovem surfista espanhol de arriba em Aljezur

Vítima foi assistida no local, tendo os seus pais recusado que o mesmo fosse transportado para o hospital.

Por A.P. | 11:00

O vento e a ondulação empurraram o surfista espanhol, de apenas 16 anos, contra as arribas entre as praias do Monte Clérigo e da Amoreira, no concelho de Aljezur.



O alerta, tal como o CM noticiou este domingo, foi dado sábado à tarde e o jovem, que já se tinha refugiado numa rocha, acabou por ser resgatado pela Equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários de Aljezur (BVA).



O surfista, que sofreu algumas escoriações, foi assistido no local, tendo os seus pais recusado que o mesmo fosse transportado para o hospital.