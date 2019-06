A Associação Humanitária dos Bombeiros de São Brás de Alportel resgatou uma cegonha que tinha um corte numa perna devido a uma corda de plástico. O animal já está no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão.



O alerta foi dado por um morador, que tinha reparado na cegonha presa no próprio ninho, no topo de uma chaminé perto do quartel dos bombeiros, em São Brás de Alportel. A ave foi retirada com recurso a uma autoescada.

