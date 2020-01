Bombeiros Voluntários de Silves registaram 8000 ocorrências em 2019

Mais operacionais, mais viaturas e mais serviços de socorro prestados à população. É este o balanço dos últimos três anos de trabalho realizado pelos Bombeiros Voluntários de Silves.Segundo um documento interno da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves, a que oteve acesso, a direção garante que o passivo financeiro da instituição "foi sanado na íntegra" e que atualmente "as dividas correspondem à gestão corrente do mês e estão cobertas pela receita a entrar nos cofres por serviços prestados". Na área operacional, a corporação "aumentou o seu efetivo, passando de 53 elementos em 2017 para 74 atualmente".Já o número de bombeiros assalariados "passou de 27 para 33 elementos". Foi feita a aquisição de um veiculo de transporte de doentes, uma ambulância, um veículo-tanque para combate a incêndios, uma mota de emergência e novos equipamentos, com a ajuda das autarquias e de particulares.A corporação conseguiu garantir uma maior operacionalidade, tanto a nível de doentes transportados como de serviços prestados. Em 2017, respondeu a 6630 ocorrências, em 2018 o número subiu para 8119 e, em 2019, foram registadas 8057. "Conseguimos aumentar a capacidade operacional e garantir uma melhor prestação de socorro à população", referiu aoAntónio Nunes, comandante da corporação.A instituição vai a eleições no domingo. Apenas uma lista apresentou candidatura para os órgãos sociais da associação.