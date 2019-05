Incêndio consome zona de mato em Armação de Pêra no Algarve

Um incêndio está a consumir uma zona de mato entre a Ribeira de Alcantarilha e as traseiras do parque de campismo de Armação de Pêra.Segundo informações obtidas junto dos Bombeiros Voluntários de Silves, a operação ainda está em curso. No local estão 42 operacionais, 11 viaturas e um helicóptero.Em atualização