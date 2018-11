Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Graffiti de bombeiros chega a vários países

Asur inspirou-se na figura do feminino para fazer mural a homenagear soldados da paz

Por Diana Santos Gomez | 10:02

Estados Unidos, México, Peru, Itália e Espanha são alguns dos países que não ficaram indiferentes ao mural de arte urbana criado no quartel dos Bombeiros Voluntários de Silves. São milhares as visualizações contabilizadas através das redes sociais, e os bombeiros já tiveram reações de operacionais provenientes de Inglaterra, Holanda e Alemanha, que estiveram no quartel.



"É um reconhecimento ao trabalho dos bombeiros e da comunidade, e em particular às famílias dos operacionais porque ficam em casa na expectativa, mas ‘participam’ no combate", explica o comandante dos Bombeiros Voluntários de Silves, António Nunes. "Queremos destacar a figura da mulher bombeira que trabalha no terreno mas também a mulher que ficou em casa preocupada com a missão de cuidar da família, sem saber o que acontece com os pais e maridos no combate ao fogo".



A produção da obra foi entregue a Filipe Neves, de 25 anos, também conhecido pelo nome artístico de Asur. Foi ele quem concebeu, durante cerca de três semanas, todo o mural. "Primeiro projeto a imagem, pinto as bases com tinta de água, e depois utilizo o spray", explica.



Desafiado pelos Bombeiros de Silves, afirma que propôs a figura feminina como protagonista porque "os bombeiros cuidam das cidades, e as mulheres também trabalham e cuidam das famílias".



Mais de 30 litros de tinta foram utilizados pelo artista, e pelo menos 300 latas de spray para dar vida a este quadro de arte urbana de 17 metros de altura por 12 metros de comprimento. O projeto, que contou com a colaboração de uma marca de tintas, foi feito gratuitamente.