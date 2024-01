Os bombeiros prometem ser os próximos a sair à rua em protesto, a par do desagrado que tem sido manifestado pelas forças de segurança. Está a ser convocada, à revelia da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), uma vigília para as 16h00 do próximo sábado, dia 3, no Terreiro do Paço, em Lisboa. A principal reivindicação é a aprovação de uma lei que defina carreira e tabela salarial para cerca de 12 mil bombeiros que prestam serviço nas 412 associações humanitárias do País.









