No espaço de apenas duas semanas, as autoridades têm registo de, pelo menos, 14 participações feitas contra o casal de assaltantes. Desde 27 de dezembro e até quarta-feira, dedicaram-se a roubar pessoas que caminhavam na rua, a furtar carros, a assaltar estabelecimentos comerciais e, até, a furtar no interior de viaturas estacionadas na via pública.









