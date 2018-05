Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Braga Romana’ vai ter mais de 200 espetáculos

Durante cinco dias, a cidade de Braga assiste a uma viagem de 2000 anos na História.

Por Secundino Cunha | 12.05.18

Mais de 200 espetáculos vão recriar, em Braga, entre os dias 23 e 27 deste mês, a "herança cultural" romana, num evento que inclui 72 horas de programação ininterrupta, divulgou ontem Lídia Dias, vereadora da Cultura da Câmara de Braga, na apresentação do evento.



A ‘Braga Romana’ irá mobilizar toda a comunidade, envolvendo 99 escolas e associações, e 36 agentes artísticos, com destaque para os cortejos, o mercado romano, o casamento ou o tradicional acampamento romano, numa viagem de mais de 200 mil anos na História.



De acordo com a organização, o conjunto de eventos "coloca à disposição do grande público oportunidades para um contacto mais efetivo com a memória da civilização romana" no território bracarense.



"A ‘Braga Romana’ é um tributo histórico que se tornou um dos principais momentos de pedagogia, animação e atração turística da cidade. E, mais do que um tributo, queremos que a herança cultural romana sirva como mote para a afirmação de uma marca para o futuro", referiu o presidente da autarquia, Ricardo Rio.



Entre as novidades da edição deste ano, destaca-se a realização de um batizado romano, dia 26, no largo D. João Peculiar, e uma recriação da medicina e cirurgia da época. A programação inclui ainda dois colóquios, uma sessão de história local e dez visitas encenadas pelos sítios arqueológicos da cidade. Haverá ainda dez visitas guiadas, das quais se destacam a da Braga Romana Escondida (dia 19), a Caminhada na Via Romana XVIII (dia 20) e uma visita guiada para pessoas com mobilidade reduzida (dia 24).



No dia 23, o destaque vai para o cortejo infanto-juvenil, que conta com a participação de cerca de quatro mil crianças.