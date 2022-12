Leonardo Serro dos Santos, empresário de jogadores de futebol que residia na Parede, Cascais, foi detido em Abu Dhabi (Emirados Árabes) a pedido das autoridades brasileiras, que acreditam que o homem é o líder em Portugal, com maior responsabilidade no tráfico de droga, do sindicato brasileiro do crime Primeiro Comando da Capital (PCC).





De acordo com a imprensa brasileira, Leonardo, de 47 anos, conhecido pela alcunha de ‘Carioca’, tem dupla nacionalidade portuguesa e brasileira. O Brasil aproveitou que ele foi ao Qatar ver os jogos do Mundial para o apanhar, uma vez que em Portugal poderia não ser extraditado.