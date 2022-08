Brisa anuncia mais condicionamentos no nó de Ermesinde entre hoje e quarta-feira

A circulação rodoviária no nó de Ermesinde, em Valongo, estará novamente condicionada nas noites de hoje e de terça para quarta-feira devido a obras que se realizam no local, de acordo com uma nota da Brisa.

Numa nota da Brisa Concessão Rodoviária enviada hoje à agência Lusa, a empresa refere que "será temporariamente encerrada a saída da A4 [Autoestrada 4] através do nó de Ermesinde para quem circula na direção de Vila Real e Ermesinde", entre as 21:30 de hoje e as 06:30 de terça-feira.

Também "o acesso à A4 a partir da EN208 [Estrada Nacional 208] para quem pretende entrar em Ermesinde e deslocar-se na direção de Vila Real", será temporariamente encerrado, mas entre as 23:00 de hoje e as 03:30 de terça-feira.

O mesmo destino terá "o acesso à A4 a partir da EN208 para quem pretenda entrar em Ermesinde e deslocar-se na direção de Vila Real", mas "entre as 21:00 de terça-feira, 09 de agosto, e as 06:30 de quarta-feira, 10 de agosto".

"O trânsito, em locais apropriados, será desviado por percursos alternativos devidamente sinalizados", de acordo com a Brisa, que "agradece antecipadamente a compreensão e colaboração de todos utilizadores das vias interferidas".

Nas últimas semanas, o trânsito no nó da A4 em Ermesinde tem sido interrompido temporariamente para várias intervenções.

As obras de alargamento da A4 no sublanço Águas Santas -- Ermesinde, incluindo a construção de um novo túnel, foram iniciadas em 2015, estiveram paradas e retomaram em 2020.