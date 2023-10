A Polícia Judiciária mandou “instaurar uma averiguação” após uma denúncia interna a dar conta de uma situação “inédita” e “inaceitável”, expressões do denunciante, nas provas físicas do concurso para 25 especialistas de Polícia Científica.O documento, elaborado por um dos inspetores responsáveis pelas provas, e a que oteve acesso, descreve como o presidente do júri do concurso se fez acompanhar a um dia de provas físicas por uma das candidatas (já técnica superior da PJ e sua subordinada direta) que iria fazer a sua avaliação apenas no dia seguinte - o conhecimento prévio deu-lhe “uma inegável e indevida vantagem em relação aos restantes”, dada “pela mão” do próprio presidente do júri, assinala o denunciante.