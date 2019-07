Bruno de Carvalho tem novo advogado. Miguel A. Fonseca é conhecido por insultar colegas de profissão e já esteve suspenso pela Ordem dos Advogados dois anos e meio por violar o dever de urbanidade.sabe que a nova defesa do antigo presidente leonino insultou vários advogados em julgamentos.Miguel A. Fonseca acompanhou Bruno no primeiro interrogarório embora não fosse, na altura, advogado do processo. Acompanhou também a irmã de Bruno de Carvalho.O início da instrução do processo sobre o ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, começou esta terça-feira em Lisboa, com o interrogatório a quatro dos 44 arguidos.O juiz Carlos Delca enfrentava esta manhã um quarto pedido de afastamento por parte de um advogado de arguidos - os três anteriores foram rejeitados pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) -, pedido esse que foi rejeitado.O processo, cujos factos remontam a 15 de maio de 2018, pertence ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Barreiro, mas, por razões de logística e de instalações esta fase instrutória vai decorrer na nova sala do edifício A do Campus da Justiça, no Parque das Nações, na presença de jornalistas.Bruno de Carvalho será ouvido esta quarta-feira.