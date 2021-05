Para abrir caminhos no campo do amor, trabalho e finanças, a mulher recorreu aos serviços de uma cartomante. Por uma leitura de cartas com consulta, a ‘bruxa’ cobrou-lhe 400 euros e disse-lhe que o seu ex-namorado, de quem se tinha separado, estava preso pelo "feitiço da unha" e que a alma do pai dele tinha de "ir para a luz" - e que apenas a vítima o poderia ajudar. Para quebrar o feitiço de amor e ajudar o ex-sogro teria de lhe pagar 2900 euros....