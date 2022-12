Um bruxo estrangeiro burlou pelo menos duas pessoas que lhe entregaram dinheiro para ser duplicado com "rituais de curas milagrosas e feitiços".O homem de 50 anos foi detido pela PJ da Madeira, que apreendeu 100 mil euros em numerário que as vítimas deixaram em locais indicados pelo detido.O burlão foi colocado em prisão preventiva.De acordo com a PJ, o homem foi detido, em flagrante, no concelho de Santana, na sequência de uma denúncia efetuada no dia 10.