Um militar da GNR, a mulher, já a estagiar para se tornar juíza, e os pais do militar são os quatro elementos que fazem parte de um esquema de burlas que lesaram dezenas de pessoas.A maioria das vítimas eram idosos, alguns acamados que perderam as economias de uma vida. À conta de dezenas de vítimas, o casal, Sérgio e Soraia Ribeiro, e os pais do GNR viviam uma verdadeira vida de luxo.