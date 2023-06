A burlona condenada a oito anos de cadeia por usar o nome do antigo secretário de Estado Adjunto e da Saúde Lacerda Sales para sacar 1,5 milhões de euros a empresários que investiram num falso negócio relacionado com a saúde mental recorreu a um vidente para uma consulta espiritual. Às juízas do Tribunal de Vila Nova de Gaia contou que “não se estava a sentir bem”.









