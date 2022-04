Buscas no Alto Minho em operação espanhola de combate ao fabrico de 'lanchas voadoras'

A PJ de Braga colaborou numa operação das autoridades espanholas para combater o fabrico de lanchas rápidas destinadas ao tráfico de droga. As diligências centraram-se no lado espanhol, na Galiza, contando com cerca de 20 detidos, segundo avança o jornal La Voz de Galicia. No lado português, foram realizadas buscas em três fábricas, em Valença, Ponte de Lima e Viana do Castelo. Ao quer o CM conseguiu apurar, não foram feitas detenções.

A operação das autoridades espanholas contou com cerca de uma centena de agentes da Polícia Nacional e da Guardia Civil, que estiveram em vários locais, como em O Salnés, Caldas e O Morrazo. Os detidos estão indiciados do fabrico de 'lanchas voadoras', o que é considerado contrabando, tráfico de estupefacientes e associação criminosa. O presumível líder desta rede, segundo o mesmo órgão de comunicação social, será Francisco Magdalena, com antecedentes por crimes idênticos e especializado no tráfico de haxixe através do estreito de Gibraltar.

Já na semana passada tinha sido realizada uma operação semelhante pelas autoridades espanholas, em conjunto com a Polícia Judiciária portuguesa. Em causa, o facto de a fabricação deste tipo de 'lanchas voadoras' (que atingem alta velocidade no mar), serem permitidas em Portugal. Assim, o grupo criminoso espanhol produzirá as embarcações no lado português (além de fazê-lo também de forma discreta em instalações fabris galegas) para depois utilizá-las no tráfico. Em dezembro do ano passado, uma lancha rápida, com 119 bidões de combustível, foi encontrada pela Polícia Marítima na margem sul do rio Lima, em Deão, Viana do Castelo. A embarcação estaria ligada ao tráfico de droga.