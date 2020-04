Buscas no rio Minho para encontrar jovem de 26 anos sem resultados

Ao terceiro dia de buscas no rio Minho, em Remoães, Melgaço, não há ainda sinais do corpo do homem de 26 anos que na terça-feira à tarde caiu à água quando passeava nas margens com a namorada.

Hoje, o efetivo da Polícia Marítima deverá ser reduzido, mantendo-se uma embarcação na água e patrulhamento nas margens, tanto do lado português, como do lado espanhol.

Hélder Cruz, de 26 anos, que vivia na vila de Melgaço, ter-se-á desequilibrado e acabou por cair à água. Ainda se manteve à superfície durante alguns minutos, até desaparecer. A namorada deu o alerta.