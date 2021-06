Buscas por jovem desaparecido no Tejo em Santarém retomadas hoje

As buscas pelo jovem de 15 anos desaparecido no domingo no rio Tejo, junto a Ribeira de Santarém, foram retomadas esta segunda-feira ao início da manhã, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

De acordo com a mesma fonte, no local encontram-se nove viaturas e 20 operacionais dos Sapadores de Santarém e dos bombeiros de Salvaterra, Alpiarça e Cartaxo.

O alerta para o desaparecimento do jovem, de 15 anos, foi dado às 19:51 de domingo por um familiar na Ribeira de Santarém, junto ao rio Tejo, numa zona de praia fluvial natural.

Cerca das 21h15 estavam no local 28 operacionais, entre os quais 10 mergulhadores, auxiliados por uma embarcação, bombeiros sapadores de Santarém, bombeiros municipais de Alpiarça e Cartaxo, e bombeiros voluntários de Salvaterra de Magos, segundo o CDOS.

Nas operações que decorreram no domingo estiveram também elementos da PSP, uma viatura médica de Santarém e apoio psicológico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e do município.