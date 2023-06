Cabecilhas da rede de exploração de imigrantes na apanha da amêijoa ficam em liberdade

Três homens de nacionalidade portuguesa, cabecilhas da rede de exploração laboral de imigrantes na apanha da amêijoa, ficaram em liberdade com apresentações periódicas semanais. A decisão do Tribunal do Barreiro foi esta sexta-feria conhecida.A operação foi levada a cabo pela Polícia Marítima, em todo o País, no âmbito do combate às redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves. Já foram detidas quatro pessoas.O SEF identificou 243 imigrantes e notificou nove para esclarecimento da situação em território nacional.