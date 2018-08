Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabo de aço fere motociclista na cara e nos braços

Passeio quase acabava em tragédia. Piloto foi hospitalizado.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

Pedro Moreira, de 34 anos, ficou ferido, na manhã de segunda-feira, quando estava com um grupo de amigos a realizar uma atividade com motas num caminho público em Santa Comba, Paredes, e embateu num cabo de aço que estava preso em duas árvores.



A vítima ficou com ferimentos considerados ligeiros na cara e nos braços e foi hospitalizado.



"Aquilo é um caminho público, onde, além de motas passam jipes. O cabo estava atravessado no caminho, a unir dois eucaliptos e tinha pouca altura. A sorte do meu colega é que ainda conseguiu ver o cabo de longe e baixar-se. Mas ainda lhe bateu e ele ficou com ferimentos na cara e também nos braços. Mas este acidente podia ter sido bem pior", descreveu ao CM Manuel Santos, que também participou no passeio.



O embate ocorreu pelas 09h30, pouco depois do início do percurso.



"O Pedro é que ia devagar. De outra maneira, não tinha tempo de ver o cabo e de se baixar. Infelizmente, não fiquei surpreendido em ver ali o cabo porque já me tinham contado casos semelhantes", concluiu Manuel Santos, que acabou por retirar o cabo do local onde se encontrava.



PORMENORES

Grupo pede cuidado

O Moto Clube de Vale de Sousa, do qual a vítima é sócia, partilhou um texto no Facebook em que pede respeito. "Cuidado com os cabos de aço. Hoje, um dos nossos associados podia ter perdido a vida. Quem os coloca sabe a altura certa do corpo em cima da moto", lê-se.



Situação não é nova

Manuel Santos, amigo da vítima, mostrou-se revoltado com a situação e recordou os diversos relatos de cabos idênticos espalhados pelo Norte do País, ‘armadilhas’ que colocam em perigo ciclistas e motociclistas.