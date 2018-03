Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabo para desencalhar cargueiro espanhol já se encontra a bordo

"Betanzos", com 10 tripulantes a bordo, encalhou na madrugada de terça-feira, no Tejo.

16:36

O cabo que irá permitir ao rebocador puxar o navio espanhol encalhado na foz do Tejo está a ser distribuído por diversos pontos estruturais do mesmo, avançou à Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.



"O cabo de reboque já se encontra a bordo. Nesta fase está a ser distribuído por diversos pontos estruturais fortes do navio que foram identificados e logo que esta situação esteja concluída ficam reunidas as condições para se iniciar a tentativa de desencalhe do navio", explicou o comandante Fernando Pereira da Fonseca.



De acordo com o responsável, houve um primeiro revés no início da operação, tendo a manobra sido "temporariamente interrompida" devido a uma falha de energia a bordo do cargueiro, tendo sido, entretanto, já retomada a energia por parte da tripulação da embarcação.



Fernando Pereira da Fonseca explicou ainda que as condições atuais de mar permitem a realização do trabalho de desencalhe, salientando, contudo, não poder precisar se a manobra irá ou não acontecer ainda durante a preia-mar que ocorre desde cerca das 13h00.



"Está a acontecer ao momento. Irá ser avaliado pela empresa que está a proceder à tentativa de desencalhe do navio, caso considerem ser possível iniciam a manobra, senão terão de esperar pela próxima oportunidade de preia-mar, que será no final do dia de hoje", referiu.



O "Betanzos", com 10 tripulantes a bordo, encalhou na madrugada de terça-feira, cerca das 01:00, à saída da barra de Lisboa, após uma falha total de energia e da tentativa de fundear.



A bordo do navio estão 130 toneladas de combustível e 20 toneladas de resíduos oleosos, mas segundo o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, na ausência de danos estruturais, o risco de derrame é baixo.



Na quinta-feira, como medida de precaução devido ao mau tempo, dez tripulantes e quatro elementos técnicos foram resgatados do navio pelo helicóptero da Força Aérea Portuguesa.