Uma ação de fiscalização a um caçador, no concelho do Cadaval, culminou com a apreensão e resgate de 43 cães que estavam numa quinta a viver em condições de higiene deploráveis - alguns apresentavam fraturas expostas e encontravam-se doentes e esqueléticos.













Na operação estiveram envolvidos o IRA - Intervenção e Resgate Animal, o Gabinete Médico Veterinário Municipal, duas associações locais de proteção de animais, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e a GNR, que constituiu arguido o dono dos animais.