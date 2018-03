Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caçados pela PSP após roubo

Alguns dos assaltantes já estão referenciados por outros crimes.

Por J.S. e J.T. | 09:20

Três homens, armados com uma caçadeira, atacaram esta quarta-feira à tarde um distribuidor de tabaco, em Loures. Meteram a carga num Volkswagen – no qual estaria um quarto ladrão –, apoderaram-se do dinheiro e fugiram.



Só que foram perseguidos pela PSP e, mais tarde, localizados no Casal da Mira, Amadora.



A Polícia isolou uma zona perto de uma escola e acabou por intercetar os suspeitos.



Pouco depois, no interior de uma residência, a PSP, com a ajuda de um cão da equipa cinotécnica, acabou por detetar uma caçadeira, bem como o dinheiro e a carga - esta última com um sistema de localização GPS escondido.



