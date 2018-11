Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caças da Força Aérea escoltam aterragem de emergência em Beja

Avião descolou da pista de Alverca e tinha seis tripulantes a bordo.

11:53

Dois aviões F16 da Força Aérea Portuguesa descolaram da base área de Monte Real, em Lisboa, para fazer o acompanhamento de um avião da companhia aérea Air Astana que declarou emergência no ar após problemas nos eixos de controlo, segundo revela a companhia.



A aeronave da Air Astana (Cazaquistão) fez um circuito aéreo sobre a região do Alentejo para perder combustível até ser tomada uma decisão quanto à resolução do problema.



O avião, um Embraer, descolou da pista de Alverca e tinha seis tripulantes a bordo. O destino era a cidade de Minsk, capital da Bielorrússia.



O voo KZR 1388 acabou por aterrar em segurança no aeroporto de Beja às 15h28 após duas tentativas falhadas.