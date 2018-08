Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadastrado da ilha da Culatra suspeito de 17 agressões e danos

Várias vítimas apresentaram queixas na Polícia Marítima contra Valter Macário.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 08:38

São quase diárias as queixas de moradores e turistas contra Valter Macário, o homem com cadastro por crimes sexuais que vive na ilha da Culatra e que já foi detido várias vezes pela Polícia Marítima (PM).



Desde o início de julho, ao que o CM apurou, o suspeito já esteve envolvido em, pelo menos, 17 casos de ameaças, agressões, danos, furtos e posse de armas proibidas. O homem, de 31 anos, já foi internado quatro vezes para tratamento psiquiátrico e teve alta quase de imediato. Foi detido várias vezes e libertado pelos juízes. Os moradores e turistas estão em pânico e temem uma tragédia caso não exista uma atuação rápida.



A odisseia de terror começou no núcleo do Farol, dia 9 de julho, com tentativas de agressão a várias pessoas. O homem foi intercetado pela PM e internado na psiquiatria, tendo alta dois dias depois. Nos dias seguintes foram feitas várias queixas por agressões, ameaças e danos. No dia 19 de julho foi conduzido pela PM a uma avaliação psiquiátrica. Foi avaliado e teve alta. Nos dias seguintes, voltou a ter comportamentos violentos e levado à psiquiatria, recebendo alta de seguida.



Já em agosto, o suspeito foi detido pela PM por posse de armas proibidas. Foi observado na psiquiatria e, mais uma vez, teve alta. Foi presente a um juiz e libertado. Pelo meio, foram feitas duas queixas por furto de bens e a PM foi chamada a vários incidentes com ameaças e agressões. Num deles, no núcleo dos Hangares, a vítima teve uma faca de mariscar encostada ao pescoço.