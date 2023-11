Um homem de 37 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por abuso sexual da filha da companheira, uma menor de 16 anos, com défice cognitivo, em Setúbal. O detido estava a cumprir quatro anos de pena suspensa por crimes idênticos.



Segundo um comunicados das autoridades, os factos ocorreram no início do verão passado quando a menor passou férias com a mãe e o companheiro.

O cadastrado será presente a tribunal esta quarta-feira para aplicação das medidas de coação.