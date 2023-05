Cadastrados detidos em flagrante a assaltar salão paroquial na Póvoa de Lanhoso

A GNR da Póvoa de Lanhoso deteve na madrugada desta quinta-feira dois homens, de 22 e 52 anos, a assaltar o salão paroquial de santo Emilião, naquele concelho. O mais velho está ainda em liberdade condicional.Ainda assim, o juiz que os ouviu no Tribunal da Póvoa de Lanhoso decidiu avançar para julgamento sumário e libertou a dupla sem qualquer medida de coação.A denúncia chegou à GNR cerca das 03h30 da madrugada desta quarta-feira. Os militares deslocaram-se de imediato para o local e surpreenderam a dupla no interior do espaço que arrombaram, já na posse de diversas bebidas.Os militares vieram depois a verificar que o veículo que usavam para circular tinha sido furtado horas antes em Barcelos. Passaram a noite no posto e ao início da tarde foram presentes a juiz.Ao que oapurou, o mais velho dos dois detidos, natural de Famalicão, saiu da cadeia recentemente, depois de cumprir parte de uma pena de prisão de 13 anos.Os dois homens, ambos sem emprego ou residência fixa, conheceram-se na cadeia.