Cadáver de idoso esteve mais de cinco horas na via pública em Lisboa

O cadáver de um idoso de 78 anos esteve mais de cinco horas na via pública junto ao Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, enquanto aguardava por uma decisão judicial e policial para a recolha.

O óbito ocorreu pelas 12h00 de segunda-feira. Fonte ligada ao processo disse ao CM que existe a possibilidade, a confirmar após autópsia, que o idoso tenha sido acometido de uma doença súbita que o levou a cair na calçada. O INEM foi acionado por populares, mas já se limitou a confirmar a morte do homem de 78 anos.

Seguiu-se o que é normal nestas situações. A PSP ficou a guardar o cadáver, tapado por um lençol, aguardando pela decisão do Ministério Público para a remoção do mesmo.

No entanto, só pelas 16h21 é que o corpo dos bombeiros do Dafundo, no concelho de Oeiras, recebeu ordem para enviar meios para o local com o intuito de remover o cadáver.

"Estávamos no local pelas 17h00, e fizemos seguir o cadáver para o Instituto de Medicina Legal para ser submetido a autópsia", explicou ao CM fonte da corporação.

O nosso jornal contactou fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa para mais informações sobre esta ocorrência, e aguarda ainda resposta.