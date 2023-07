Idoso de 78 anos encontrado morto dentro uma piscina particular em Celorico da Beira

Um homem, de 78 anos, foi encontrado por um familiar ao início da tarde desta quinta-feira, pelas 12H03, caído e inconsciente dentro da piscina da sua residência, na localidade de Cortegada, no concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda.Para o local foram mobilizados meios de socorro de emergência pré-hospitalar, com uma ambulância de socorro dos bombeiros de Celorico da Beira, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e a GNR."A vítima estava inconsciente e iniciámos manobras de reanimação até à chegada da VMER, que acabaria por declarar o óbito no local", esclareceu Carlos Almeida, comandante dos bombeiros de Celorico da Beira.A piscina onde o homem foi encontrado tinha cerca de um metro de água. "pode ter escorregado e não se ter conseguido levantar, ou alvo de uma doença súbita", comentou um vizinho, que pediu anonimato.A circunstância em que ocorreu o incidente está a ser investigada pelas autoridades. "A GNR tomou conta da ocorrência e fez as diligências iniciais, mas perante as dúvidas, passou o caso para a alçada da Polícia Judiciária da Guarda", referiu o oficial de relações públicas do comando da GNR da Guarda.