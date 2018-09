Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáveres de golfinhos forçam interdição de praia na Póvoa de Varzim

Corpos dos dois animais surgiram esta tarde na praia do Carvalhido.

Uma parte da praia urbana da Póvoa de Varzim foi interdita esta quinta-feira, por precaução, devido a dois cadáveres de golfinhos que deram à costa, confirmou à agência Lusa o comandante da capitania local.



Os corpos dos dois animais surgiram esta tarde na praia do Carvalhido, junto à principal marginal urbana poveira, em estado de decomposição, despertando atenção de muitos banhistas, levando as autoridades marítimas a criar um perímetro e isolar parte da praia.



"Por uma questão de precaução, interditamos uma faixa de 20 metros em torno dos animais, de forma a evitar que as pessoas lhes toquem, pois não se sabendo a causa da morte, podem ser focos de doença", explicou à Lusa Marques Coelho, o comandante da capitania da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.



Segundo este responsável, os cadáveres dos animais só serão "sexta-feira retirados da praia, pelos serviços da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim", mantendo-se a Polícia Marítima a acompanhar a situação.



O comandante garantiu que assim que os cadáveres dos animais sejam retirados dos areais, será levantada a interdição naquela faixa da praia.