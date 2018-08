Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golfinho demasiado sociável fecha praias

Procura contacto com banhistas e já lançou mulher ao ar.

03:30

Um golfinho de 3 metros está a semear o caos em Brest, noroeste de França.



Procura o contacto com os banhistas e já lançou uma mulher ao ar com o nariz.



Para evitar acidentes, os banhos foram proibidos até passar a época do cio e o mamífero ficar mais calmo.