Família de orcas avistada ao largo da costa do Algarve

"Foi uma grande surpresa", afirmou o biólogo marinho Alfredo Rodrigues.

Por Pedro Almeida | 14:59

Uma família de entre 10 e 11 orcas foi avistada numa saída para observação de golfinhos da empresa Formosomar. Um acontecimento "raro" que aconteceu junto ao largo da ilha da Culatra, em Olhão, no Algarve.



"Saímos todos os dias para ver golfinhos. Foi uma grande surpresa. Andamos sempre na expectativa e desta vez cruzámo-nos com elas. Ficámos muito contentes com o que aconteceu", sublinhou, ao CM, o biólogo marinho Alfredo Rodrigues.



"São 10 ou 11 orcas confirmadas. Esta é uma das cinco famílias que visitam anualmente o estreito de Gibraltar", explicou o biólogo, admitindo que, apesar de ser um acontecimento raro, em 2017 isto também aconteceu.



"No ano passado, entre julho e agosto, foram avistadas perto da Fuzeta", sublinhou Alfredo Rodrigues.



As orcas foram avistadas durante a manhã desta terça-feira, pelas 9 horas.