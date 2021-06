A lei é clara: a pena máxima em Portugal são 25 anos de reclusão. Mas é a própria Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) a confirmar casos de reclusos que já ultrapassaram, ou poderão em breve passar esse limite máximo de detenção. No final de 2020 eram 36 as pessoas nessa circunstância, entre as quais uma mulher. Tudo porque têm maior tendência para o crime.O ...