Medina extingue gabinete de apoio à presidência na Câmara de Lisboa e demite coordenador

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, apresentou, esta sexta-feira, conclusões da auditoria feita aos procedimentos da autarquia relativamente à partilha de dados pessoais para as embaixadas após polémica com ativistas russos."A Câmara Municipal de Lisboa valoriza a gravidade do que se sucedeu", começou por referir o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Medina sublinhou que das 180 comunicações enviadas às embaixadas sobre manifestações, "52 são consideradas envios de dados pessoais". "Desde maio deste ano não foram enviados mais dados", garantiu.Fernando Medina apresentou novas medidas para a Câmara Municipal de Lisboa. O autarca garantiu que os cidadãos cujos dados foram partilhados com embaixadas vão ser contactos. Medina avançou que vai extinguir o gabinete de apoio à presidência na Câmara de Lisboa, por onde passavam os avisos de manifestações e demitir o responsável do sistema de proteção de dados.O presidente da Câmara acrescentou que "as competências do município no que diz respeito às manifestações vão ser delegadas na Polícia Municipal. Esta medida irá limitará a partilha de informação sobre os promotores de qualquer evento à PSP e ao Ministério da Administração Interna.