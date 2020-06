As imagens de videovigilância do mercado Minipreço, de Santo Ovídeo, em Vila Nova de Gaia registaram o assalto aquele estabelecimento comercial, durante a tarde desta sexta-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, dois indivíduos que seguiam numa mota preta, ameaçaram a operadora da caixa com uma arma branca, conseguindo levar 380 euros.Um dos homens ficou na scooter enquanto o outro procedeu ao assalto de capacete e luvas.O crime, que ocorreu cerca das 16h40 desta sexta-feira, já está a ser investigado pelas autoridades.