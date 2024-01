Câmara do Porto vai vedar acesso a esgotos usados por toxicodependentes na Pasteleira

A Câmara do Porto está, juntamente com a Polícia Municipal, a tomar medidas para fechar o acesso às estruturas de saneamento no Parque da Pasteleira que estão a ser usadas por toxicodependentes para consumir estupefacientes, foi esta quarta-feira revelado.

À Lusa, a Câmara do Porto afirmou que tanto a Polícia Municipal do Porto, como o Departamento Municipal de Espaços Verdes e Gestão de Infraestruturas "têm conhecimento das vicissitudes reportadas".

O Porto Canal divulgou na terça-feira vídeos de toxicodependentes a consumir estupefacientes no interior de uma estrutura de saneamento no Parque da Pasteleira.

"Este será um episódio recorrente, havendo relatos de que os esgotos são também usados pelos consumidores para passarem a noite", acrescentou o Porto Canal.

A autarquia diz estar, em conjunto com a Polícia Municipal, a tomar medidas para mitigar a situação, "designadamente a fechar o acesso ao saneamento e a promover o reforço do policiamento".

"Continuaremos a monitorizar esta situação", refere, dizendo também que foi dado conhecimento da situação ao Comando Metropolitano do Porto da PSP para que seja reforçado o policiamento no local.