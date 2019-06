Câmara oculta encontrada na casa de banho de casa para turistas em Matosinhos

Um grupo de turistas de nacionalidade malaia, de férias em Portugal, chamaram a PSP quando se aperceberam de uma câmara de vídeo instalada numa tomada da casa de banho do apartamento de Alojamento Local onde se encontravam hospedadas, em Leça do Balio, Matosinhos.Os agentes da PSP de Matosinhos acorreram ao local por volta das 01h45 da passada quinta-feira. Quando chegaram ao local, verificaram a existência do aparelho, apreendido de imediato. O dono da habitação foi identificado e o caso vai ser agora investigado.As turistas tinham alugado a casa no site Booking, um site de reservas online. Ao que oapurou, as mesmas terão sido realojadas pela plataforma num outro alojamento.Uma das turistas recorreu ao Facebook para expor a situação, numa tentativa de alertar futuros utilizadores.