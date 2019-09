Câmaras algarvias entregam novas viaturas à GNR

A Câmara de Alcoutim entregou à GNR uma viatura todo o terreno para para patrulhamento. Osabe que mais duas outra autarquias algarvias, Lagos e Albufeira, pretendem seguir o mesmo caminho, oferecendo veículos."Temos assistido ao longo do tempo a alguma carência de meios das forças de segurança, nomeadamente da GNR, pelo decidimos tomar esta iniciativa. Foi um investimento de cerca de 40 mil euros", refere aoOsvaldo Gonçalves, presidente da câmara alcouteneja.O autarca explica que "ninguém pediu nada", mas "assim a GNR fica melhor equipada". E acrescenta que a medida insere-se no âmbito da implementação do plano local de segurança, que visa promover a cooperação com a Administração Central.No que se refere a Lagos, Hugo Pereira, presidente da autarquia, diz que serão investidos "cerca de 60 mil euros" em duas viaturas, uma destinada à GNR e outra à PSP. "O objetivo é dar melhores meios para que as forças de segurança possam desenvolver a sua atividade", realça o edil. Em Albufeira, a câmara pretende dotar a GNR com dois novos veículos.A Câmara de Albufeira vai oferecer à GNR dois carros elétricos, que deverão custar mais de 50 mil euros. José Carlos Rolo, presidente da câmara, diz que o objetivo é dotar aquela força de segurança de "melhores condições para desenvolver a sua atividade".A Câmara de Alcoutim decidiu realizar a cerimónia de entrega da nova viatura à GNR no Dia do Município, na passada sexta-feira. Este é um concelho com muita habitação dispersa e com uma população envelhecida.