Colisão junto à antiga escola primária de Sines faz um ferido

A colisão entre duas viaturas ligeiras provocou esta quinta-feira de manhã um ferido ligeiro na Avenida General Humberto Delgado, em Sines.A colisão aconteceu no cruzamento em frente à antiga escola primária de Sines, quando uma viatura parou no cruzamento e a outra que era conduzida pela vítima não conseguiu travar e colidiu na traseira da viatura que seguia à sua frente.A vitima é uma mulher com 50 anos que se queixava de dores na coluna. O alerta foi dado cerca das 9h47, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines com sete operacionais, apoiados por duas viaturas, uma ambulância de socorro e o carro de desencarceramento.A vitima ficou encarcerada e foi retirada pelos bombeiros que a transportaram para o Hospital do litoral Alentejano.A GNR esteve no local a orientar o trânsito e tomou conta da ocorrência.