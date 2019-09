Uma colisão entre quatro veículos no IC19, em Alfragide, no sentido Sintra-Lisboa, que envolveu um autocarro da Força Aérea, fez esta quinta-feira dois feridos ligeiros. O acidente está a condicionar o trânsito nesse mesmo sentido.Segundo o que oconseguiu apurar junto do CDOS de Lisboa, o alerta foi dado às 07h47.No local estão a PSP, os Bombeiros e a Infraestruturas de Portugal.