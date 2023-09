Câmaras de videovigilância apanham homem a roubar caixa registadora de café. Veja as imagens

Segundo uma funcionária do estabelecimento, o café estava quase a fechar no momento do assalto. Estavam três pessoas a trabalhar no local. A empregada estava a varrer o salão, enquanto outras duas funcionárias estavam a fazer limpezas na casas de banho do estabelecimento.



A funcionária adiantou, também, que o homem costumava importunar os clientes que estavam na esplanada do café, pedindo-lhes dinheiro.

Um homem assaltou um café, na noite de domingo, em Tavira, e roubou 58 euros da caixa registadora. O alegado autor do furto, pedinte, de meia-idade, ainda foi confrontado por uma funcionária do estabelecimento, mas conseguiu escapar.teve acesso às imagens das câmaras de videovigilância que captaram o momento do assalto.