Homem assalta minimercado em Esposende e é filmado pelo sistema de vídeovigilância

Um minimercado foi assaltado por um homem, cuja idade aparenta ser entre os 40 e os 50 anos, em Marinhas, Esposende. Dentro do estabelecimento, o assaltante conseguiu distrair a funcionária e, mal ela ficou de costas, foi à caixa registadora e roubou 200 euros.

O assaltante, que falava com sotaque do Brasil, foi filmado pelo sistema de vídeovigilância do estabelecimento. Antes do assalto, que ocorreu às 15h40 desta quinta-feira, o ladrão já tinha estado no minimercado pouco antes do meio dia, tendo sido também filmado.

A GNR foi ao local e investiga.