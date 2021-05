Um jovem, aparentando ter entre 20 a 25 anos, e com apenas uma máscara cirúrgica a ocultar-lhe a identidade, assaltou uma papelaria em Casal de Cambra, Sintra. Fugiu com uma quantia em dinheiro.O roubo ocorreu pelas 09h10 de terça-feira. O ladrão aproveitou o momento em que a funcionária da papelaria se encontrava sozinha e atacou. De armas em punho, obrigou a vítima a abrir a caixa registadora, fugindo com 150 euros.A Polícia Judiciária investiga.